Stroomstoring Harderwijks ziekenhuis voorbij

Het ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk heeft donderdagochtend hinder ondervonden van een grote stroomstoring. Hulpdiensten werden naar het ziekenhuis gestuurd, meldde de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De storing ontstond rond 09.30 uur en was een kleine twee uur later verholpen.

De regionale omroep meldt dat door de storing mensen een tijdje vastzaten in liften. De precieze oorzaak van de storing in het ziekenhuis aan de Wethouder Jansenlaan is niet bekend. Het ziekenhuis wordt volgens de veiligheidsregio op dit moment gefaseerd opgestart.