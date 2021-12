Twaalf Nederlanders opgepakt in Antwerpen na vechtpartijen

Antwerpse agenten hebben woensdagavond in totaal twaalf Nederlanders opgepakt na twee vechtpartijen in de binnenstad, bevestigt de politie na berichten in lokale media. Eén Nederlander raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De Antwerpse politie omschrijft de incidenten als “dronkenlappen die elkaar in de haren vliegen”. De twaalf zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

Zeven Nederlanders en een aantal Belgen werden aangehouden rondom de Grote Markt. De groep ging onderling met elkaar op de vuist en één van hen raakte gewond. Toen de politie ter plaatse kwam werden de verdachten agressief richting de agenten, zegt een politiewoordvoerder. De andere vechtpartij ontstond aan de Waalsekaai. Daar zijn vijf Nederlanders aangehouden.

De twaalf zijn “bestuurlijk aangehouden”. Dit betekent dat de politie de arrestanten tijdelijk van straat haalt. Wanneer de agenten denken dat de arrestanten geen gevaar meer vormen, worden ze vrijgelaten. Een aantal van hen werd in de nacht van woensdag op donderdag al vrijgelaten. De rest kwam donderdagochtend weer op vrije voeten. Ze krijgen geen aantekening op het strafblad. Mogelijk volgt een geldboete.