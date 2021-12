Venezolanen die vastzitten op Curaçao vragen Rutte om hulp

Namens een groep van 289 mensen hebben enkele Venezolanen woensdag op Curaçao een brief geschreven aan demissionair minister-president Mark Rutte. Ze vragen hem om hulp nadat drie repatriëringsvluchten op 21 en 22 december van Curaçao naar Venezuela op het laatste moment werden gecanceld. De groep zit nu vast op het eiland.

Ze willen van Rutte dat hij ervoor zorgt dat ze voor het eind van het jaar alsnog terug kunnen naar Venezuela. Ook vragen ze om financiële steun voor degenen die door de situatie in problemen zijn gekomen. De brief is woensdag afgegeven aan het Kabinet van de gouverneur in Willemstad. Onder de 289 Venezolanen zit ook een groep zonder reisdocumenten. Zij zitten vast in afwachting van hun uitlevering.

Het merendeel van de groep personen zijn volgens de briefopstellers mensen die op Curaçao wonen en werken, maar nu willen terugkeren naar hun vaderland. Velen hebben vanwege die terugkeer hun baan en huur opgezegd. Ze hebben nu geen geld of verblijfplaats meer omdat de vluchten op het laatste moment niet meer doorgingen.

Eerder deze maand zou een grote groep ongedocumenteerde Venezolanen, die vastzitten in barakken op een gevangenisterrein, terug naar Venezuela worden gevlogen. De regering in Caracas annuleerde die vlucht op het laatste moment. De grenzen tussen Venezuela en Curaçao zijn al zeker twee jaar gesloten. Als uitzondering waren er repatriëringsvluchten gepland, maar die zijn dus afgelast. Er zijn geen reguliere vluchten, daarom kunnen ze niet terug.