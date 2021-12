Virologen zien voors en tegens in dilemma heropening scholen

Mensen moeten zich “niet met tien dagen lockdown rijk rekenen” en denken dat ze daarna weer alles kunnen doen. Dat zegt de Groninger viroloog Bert Niesters in reactie op de oproep om de scholen per 10 januari te heropenen. Collega Frits Rosendaal uit Leiden noemt de keuze daarvoor een “duivels dilemma”.

Het kabinet praat maandag over een heropening van de scholen. Meerdere organisaties, waaronder Unicef en de Kinderombudsvrouw roepen donderdag op om de scholen in het nieuwe jaar weer te laten starten. “Ik denk dat we voor half januari niet veel moeten doen”, zegt Niesters echter.

Er zijn voor en tegens aan de heropening, overweegt hij. “Niemand zal bestrijden dat het beter is voor de kinderen. Maar de besmettingen nemen fors toe en voor je het weet worden er weer klassen naar huis gestuurd.”

Het is belangrijk om af te wachten wat maandag de data over de besmettingen zijn, maar nog een weekje wachten met de heropening lijkt hem bepaald geen slecht idee, ook omdat de zorg nog steeds vreselijk overbelast is en de besmettingen onder zorgmedewerkers erg toenemen.

Ook Rosendaal meent dat het effect van de nieuwe omikronvariant op het aantal ziekenhuisopnames nog even afwachten is. “Omikron heeft nu de overhand in Nederland. Komende weken gaan we de effecten daarvan op de ziekenhuiscijfers zien.” 10 januari valt er mogelijk nog nét niet genoeg over te zeggen, al kan data uit het buitenland misschien iets van duidelijkheid geven.

“Ik kan me voorstellen dat het kabinet het risico wil nemen”, zegt Rosendaal, “vanwege de negatieve effecten van een scholensluiting op kinderen. Maar ik kan me ook indenken dat het nog een weekje wacht. Het is een duivels dilemma.”

“De bottleneck” is volgens Niesters dat nog lang niet iedereen geboosterd is. Het is volgens hem dus eigenlijk nog het beste om zoveel mogelijk het volledig boosteren van in ieder geval alle senioren af te wachten voordat er echt versoepeld wordt. “We zitten samen in deze ellende, we moeten er ook samen uit zien te komen. Maar ja, we gaan naar Antwerpen, naar de wintersport en naar de zon”, schampert hij.

Rosendaal benadrukt dat het dichthouden van de scholen óók voordelig voor kinderen zelf kan zijn. “Het is ook in hun belang dat hun ouders en grootouders niet besmet raken. Wat dat betreft is het niet zo zwart-wit.”