Wat is de beste stadsfiets?

Een fiets is hét ideale vervoermiddel voor in een drukke stad. Het gebruik van een fiets is uitstekend geschikt om de verkeersopstoppingen te ontwijken. Daarnaast wordt de zoektocht naar de steeds schaarser wordende parkeerplaatsen voorkomen en de uitgaven aan dure parkeertarieven bespaard. Een eenvoudige stadsfiets is dan het ideale vervoermiddel voor het dagelijkse woon-, werk- en recreatieverkeer. Voorwaarde voor dit gemak is uiteraard wel dat er gebruik kan worden gemaakt van een goede stadsfiets en die keuze is met het oog op het grote- en veelzijdige aanbod niet eenvoudig. Wat is nu de beste stadsfiets? Wij begaven ons in het drukke stadsverkeer om op zoek te gaan naar het antwoord. We kozen hierbij uiteraard voor de fiets als vervoermiddel.

Wat is een stadsfiets?

Een stadsfiets is een fiets die vormgegeven is met het oog op het gebruik in de stad of in andere drukke verkeerssituaties. Dit lijkt een zeer logisch punt maar een vergelijking tussen stadsfietsen en andere soorten fietsen leert dat er best veel verschillen te benoemen zijn. Een stadsfiets heeft bijvoorbeeld een relatief lange wielbasis en een sterk naar voren gebogen voorvork. Daarnaast is een stadsfiets vormgegeven met het oog op comfort. Een stadsfiets is dan ook standaard voorzien van een kettingkast, jasbeschermer, verlichting en een stevige bagagedrager. Dit is uiteraard niet het geval bij een racefiets of een mountainbike. Een blik op de breedte van de banden leert dat de stadsfiets voorzien is van banden met een afmeting die precies tussen de twee eerder genoemde opties in zit. Hierbij is er gekozen voor een stevige rubbersoort want vooral in de stad is het niet uitgesloten dat er over iets scherps heen gereden wordt.

Bij het ontwerp van stadsfietsen is het accent gelegd op duurzaamheid en degelijkheid. Dit soort fietsen moeten uiteraard tegen een stootje kunnen en stevig genoeg zijn om bijvoorbeeld een kinderzitje op te monteren. Hierdoor is een stadsfiets vaak redelijk zwaar in gewicht. De gemiddelde stadsfiets weegt zo’n 18 à 22 kg.

Less is more bij stadsfietsen

Een zoektocht naar de beste stadsfietsen leert als snel dat hier volop keuzemogelijkheden in zijn. De keuze tussen een dames-, heren– of een unisex fiets is hierbij waarschijnlijk de makkelijkste stap. Het aanbod bestaat immers uit fietsen die voorzien zijn van een veelzijdigheid aan functionaliteiten tot de relatief simpele fietsen. Bij de keuze voor de beste stadsfiets is de uitdrukking “less is more” vaak van toepassing. De meeste stadsfietsen hebben dan ook een beperkt aantal versnellingen. In veel gevallen zijn zeven versnellingen meer dan voldoende. Veel meer versnellingen zijn dan ook niet nodig en bieden geen toegevoegde waarde. Daarnaast hoeft een elektrische stadsfiets geen enorm grote actieradius te hebben omdat met deze fiets vaak korte afstanden worden afgelegd. Hiermee kunnen dus veel kosten bespaard worden omdat juist de accu het duurste onderdeel is van een e-bike.

Naast het bovenstaande is het verstandig om ook met betrekking tot de remmen rekening te houden met het gebruik van de fiets. In dit geval moet er immers een keuze worden gemaakt tussen terugtrap- en handremmen. Hoewel handremmen wat gevoeliger zijn voor defecten, is dit bij de keuze voor de beste stadsfiets wel de betere optie. Terugtrapremmen werken immers niet zo vlot als andere remmen. Met het oog op het maken van een eventuele noodstop in het stadsverkeer is deze keuze wellicht snel gemaakt.

Framemaat bepalen voor een fiets die in de stad gebruikt wordt

Het is van het grootste belang om de juiste framemaat te bepalen voor een fiets die veelvuldig in de stad gebruikt wordt. De juiste maat van de fiets is van belang om een optimale controle over de fiets te kunnen uitoefenen. Bij een te groot frame kan het stuur te veraf staan en bij een te klein frame is het zadel soms niet hoog genoeg af te stellen. Daarbij worden fysieke klachten die toegeschreven kunnen worden aan het fietsen worden voorkomen. De juiste framemaat is eenvoudig te bepalen door de binnenbeenlengte van de gebruiker te meten. De gemeten waarde moet vermenigvuldigd worden met 0,68 om de juiste framemaat voor een stadsfiets te bepalen. Op het moment dat de waarde tussen twee maatvoeringen in blijkt te zitten, is het voor een stadsfiets de beste keuze om voor de grotere maat te kiezen.

Stadsfiets beveiligen, een punt dat niet onderschat mag worden

Tot slot is het verstandig om een blik te werpen op de manier waarop een stadsfiets beveiligd kan worden om de kans op fietsendiefstal te verkleinen. Het wordt daarom aangeraden om twee fietssloten te gebruiken: één om het achterwiel en één om de fiets vast te zetten aan een vaste fietsenstalling, een paal, hek of brugleuning. Daarnaast wordt het gebruik van sloten met het ART keurmerk sterk aanbevolen. Sloten met dit keurmerk zijn uitgebreid getest en gecontroleerd en worden door fabrikanten gezien als de meest veilige sloten in Europa. Voor veel fietsverzekeraars is het gebruik van dit soort zelfs een vereiste. Hoewel het bovenstaande een detail lijkt bij de keuze voor een geschikte stadsfiets, moet dit punt zeker niet onderschat worden. Fietsendiefstal vormt immers een groot probleem in de grote steden. Iedereen wil immers graag gebruik maken van de beste stadsfiets van dit moment!