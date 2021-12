Wetenschapper Robbert Dijkgraaf wordt minister van Onderwijs

Wetenschapper Robbert Dijkgraaf is namens D66 de beoogde nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de NOS. Dijkgraaf is hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton (VS). Eerder was hij onder meer president van wetenschapsorganisatie KNAW.

D66 heeft in de formatieonderhandelingen meerdere zware posten binnengehaald, maar wie die verder gaan bekleden is nog niet helemaal duidelijk. Partijleider Sigrid Kaag wordt door RTL Nieuws in verband gebracht met Financiƫn, huidig vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren zou Defensie krijgen.

Kaags secondant tijdens de kabinetsformatie Rob Jetten zou de nieuwe ministerspost voor Klimaat en Energie krijgen. Op dat terrein voerde hij eerder het woord in de Tweede Kamer. Verder wordt zorgbestuurder Ernst Kuipers nog altijd genoemd als D66-minister van Volksgezondheid. Maar deze namen zijn nog niet bevestigd.