Grote ravage door opblazen geldautomaat in hotel in Diemen

Een geldautomaat in een hotel aan het Diemerhof in het Noord-Hollandse Diemen is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 04.20 uur opgeblazen. Volgens de politie veroorzaakte de ontploffing “een enorme ravage”. Er zijn geen gewonden gevallen. De aanwezige gasten en personeel werden geëvacueerd en ondergebracht in een nabijgelegen gebouw.

Het ging om om zeventig tot tachtig personen. Vrijdagochtend mochten de gasten weer terug naar hun hotelkamer, aldus de politie. Twee verdachten zijn na de plofkraak gevlucht. Of er buit is gemaakt moet het onderzoek verder uitwijzen.

Door de explosie sneuvelden er ramen en werden deuren beschadigd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek gedaan en geen resten aangetroffen van explosieven die bij de plofkraak zijn gebruikt.