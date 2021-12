Kamerlid Graus (PVV) hoopt na sepot op einde ‘heksenjacht’

Kamerlid Dion Graus (PVV) zegt in een reactie op de seponering van een aanklacht wegens een zedendelict te hopen dat “met dit duidelijke standpunt van het OM ook een eind komt aan -wat hij kwalificeert als – de heksenjacht op zijn persoon”.

Volgens een verklaring van zijn advocaat heeft Graus “vanaf het eerste begin zijn volledige medewerking aan het onderzoek verleend en het OM heeft thans na een zorgvuldig en diepgravend onderzoek terecht geconcludeerd dat er geen sprake is van bewijs voor een zedendelict dan wel mensenhandel”.

De aangifte tegen het 54-jarige Kamerlid stamt al uit 2018 en werd gedaan door zijn ex-vrouw. Hij deed daarop een tegenaangifte van belediging, smaad en laster. Beiden maakten eerder kenbaar hun aangiften te willen laten rusten. Het Openbaar Ministerie respecteerde dat besluit. Op 21 juni 2019 werd het onderzoek gesloten, maar eind 2020 en begin 2021 overhandigde de vrouw nieuwe informatie aan de Rijksrecherche. Die gegevens zouden haar aangifte moeten ondersteunen.

Volgens zijn advocaat is het “spijtig te constateren dat dit onderzoek zo lang heeft moeten duren”. Ook wordt gesteld dat de zaak “heel duidelijk laat zien dat we ons als samenleving, voordat schuld is vastgelegd in een strafrechtelijk onderzoek, moeten onthouden van het trekken van negatieve conclusies”.