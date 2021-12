Koers van cryptomunt Cardano schiet omhoog

De afgelopen dagen hebben de meeste cryptomunten in een dipje gezeten, maar in de top tien is de Cardano flink aan het stijgen. Al lange tijd doet deze digitale munt het middelmatig tot slecht en dus komt deze sprong voor de meeste kenners als een verrassing. Wat kunnen we de komende tijd verwachten van de koers?

Wat is crypto?

Om te beginnen even kort samengevat wat cryptomunten precies zijn. Met ‘cryptocurrencies’ worden alle digitale munten bedoeld waarmee je kunt handelen. Net als ‘gewoon’ geld, kun je deze valuta gebruiken als betaalmiddel en bewaren in een portomonnee. Crypto’s worden door de meeste mensen echter alleen ingekocht om ze op een later moment met winst te verkopen. Als decentraal betaalmiddel worden ze verhandeld via digitale coderingen die niet te kraken zijn en een optimale veiligheid garanderen. De technologie die hierachter zit wordt ook wel blockchain genoemd. Blockchain is een digitaal register waar de codes in opgeslagen worden en waar controles plaatsvinden. Om het proces van de codering, oftewel minen, te regelen worden wereldwijd computers ingezet. Bekende crypto’s als Ripple, Bitcoin, Ethereum, Litecoin en Reddcoin kunnen voor een klein percentage commissie online gekocht worden bij een crypto broker of een crypto exchange. Voor iedereen die op het juiste moment weet te wachten, kan er veel winst gemaakt worden.

Flinke groei

De Cardano, afgekort ADA, bereikte begin september zijn hoogtepunt van rond de drie dollar. Twee maanden daarna was de ADA een stuk minder waard en inmiddels is de koers met meer dan vijftig procent in waarde gedaald. Begin december lijkt de Cardano echter de goede kant op te gaan. Er zijn momenten die heel of minder aantrekkelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in crypto. Naast Cardano maakt Ripple op dit moment een flinke groei door.

Plotselinge stijging

Op dit moment is ADA gegroeid tot een waarde van een dollar en vijfenzeventig cent, maar volgens experts zou dat nog wel eens kunnen oplopen tot een dollar en negentig cent. De plotselinge stijging van Cardano gebeurde ongeveer tegelijkertijd met een tweet van de oprichter van het project, Charles Hoskinson. Hij reageerde in de tweet op de MonoX Finance hack, waar hackers er met eenendertig miljoen dollar aan digitale activa vandoor zijn gegaan. Volgens het platform Crypto-insiders is het onwaarschijnlijk dat de stijging met de tweet te maken heeft, want Hoskinson onthult namelijk geen nieuwe dingen. Hij benoemt enkel dat de programmeertaal van Cardano smart contract veiliger maakt.

Prognose voor de komende jaren

Ook voor de komende jaren hebben analisten een prognose gemaakt. De verwachting is dat Cardano in 2022 eenzelfde soort koers zal hebben als het afgelopen jaar. Het lijkt erop dat de cryptomunt opnieuw langzaamaan zal groeien, maar het blijft lastig te voorspellen en investeerders zullen ten alle tijden bewust moeten blijven van de risico’s.