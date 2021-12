Populariteit crowdfunding neemt weer toe

Na de financiële crisis in 2008 was het voor ondernemers lastig om aan startkapitaal te komen. De regels voor het uitlenen van kapitaal door banken werden na deze crisis aangescherpt, waardoor met name startups in de creatieve en tech industrie op zoek gingen naar alternatief om aan geld te komen. Sindsdien is de populariteit van crowdfunding gegroeid en wordt het steeds vaker ingezet om aan geld te komen. Vaak gaat het om nieuwe of kleinschalige bedrijven die een activiteit willen opstarten of om ondernemers die hun zaak verder willen uitbouwen of een product willen lanceren.

Makkelijker dan ooit

Neem het Light festival in Amsterdam, dat door de huidige lockdown in de financiële problemen is geraakt. Met een crowdfundingsactie hoopt de organisatie 750.000 euro op te halen. Sociale media en internet hebben ervoor gezorgd dat het makkelijk is om via een aantrekkelijke campagne je publiek te bereiken en daardoor dus ook eenvoudiger mensen kan vinden die geld willen doneren. Kortom, een financiering via crowdfunding ophalen is makkelijker dan ooit.

Vertrouwen neemt toe

In Nederland zijn de eerste crowfunding campagnes opgezet in 2011 en is deze vorm van financiering vooral populair in de vorm van bedrijfsleningen voor werkkapitaal en vastgoed. Met name binnen de MKB is crowdfunding een populaire en toegankelijke manier om aan kapitaal te komen. In 2020 is er in Nederland voor 417 miljoen via crowdfunding geïnvesteerd. Door de coronacrisis is er minder met crowdfunding gefinancierd, maar het vertrouwen lijkt weer toe te nemen. Vanaf mei dit jaar wordt er weer meer gefinancierd en is crowdfunding om een manier om getroffen ondernemers te ondersteunen.

Zo is daar een sportschool in Nijmegen die haar deuren moest sluiten door de corona maatregelen en al haar leden heeft gevraagd om financieel bij te dragen, een zogenaamde overbruggingsfinanciering. Daarbij zijn er ook ondernemers die in deze tijd kansen zien en met behulp van een crowdfunding hun startup financieren. Een voorbeeld hiervan is een herbruikbaar siliconenmondkapje, dat dragers zelf thuis kunnen steriliseren. Binnen afzienbare tijd was er 266.500 euro opgehaald.

Soorten crowdfunding

Er zijn verschillende soorten crowdfunding. Een eerste variant is de crowdfunding waarbij iemand een schenking doet zonder dat hij daar iets voor terugkrijgt. Een tweede variant is dat er in natura iets wordt teruggegeven, bijvoorbeeld een sportles, een product of dienst. Een derde variant is een crowdfunding waarbij iemand belegt en dus aandelen koopt in een onderneming of geld leent. Aangezien het veelal startups zijn, is er uiteraard altijd de kans dat je je geld niet meer terugziet. Het risico is dus iets groter, want het kan altijd zo zijn dat het product of de dienst niet succesvol is.

Eerste crowd

Het is in principe niet moeilijk om een crowdfunding te starten, als geld lenen bij een bank bijvoorbeeld niet lukt. Als je een idee hebt voor een toekomstig bedrijf of voor je huidige bedrijf, en het ontbreekt je aan geld, kan je met behulp van een crowdfunding aan startkapitaal komen. Het zijn vaak familie, vrienden en bekenden die het startpunt zijn, oftewel, zij zijn je eerste crowd. Als zij enthousiast zijn, heb je in ieder geval die groep mee. Het is belangrijk dat je geïnteresseerden op de hoogte houdt van de vorderingen. Vaak hebben betrokkenen meer interesse in het verhaal erachter dan in eventueel rendement.