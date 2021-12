Wat te doen tegen koude voeten en handen?

Op de laatste dag van het jaar hebben we te maken met warmterecords. Komende oudjaarsnacht zou volgens weer.nl weleens de warmste gemeten jaarwisseling ooit kunnen zijn. Het is opvallend warm voor de tijd van het jaar, maar de winter duurt nog even. De kans dat we nog met kou te maken krijgen is groot. Daarbij is dit ook de tijd dat mensen op wintersport gaan. Waarom hebben sommige mensen het sneller koud dan anderen en wat kan je doen ter ondersteuning?

Er zijn mensen die het altijd koud hebben, de zogenaamde koukleumen. Een rode neus, koude oren, en vooral ook handen en voeten die tintelen van de kou. Waar komt dit door? Allereerst zijn wij mensen gemaakt voor de warmte. Ons lichaam is oorspronkelijk afgestemd op hitte, en dus niet op de kou. Maar waarom hebben sommige mensen meer last van de kou dan anderen?

Factoren

Er zijn een aantal factoren die meespelen. Mensen die meer in contact zijn met hun lichaam en dus minder vanuit hun hoofd leven, hebben het sneller koud. Ook gewicht, leeftijd en geslacht spelen een rol. Magere mensen hebben het vaak sneller koud, omdat vet het lichaam isoleert. Oudere mensen kunnen ook sneller last hebben van de kou, omdat hun bloedvaten in de huid minder goed samenknijpen. Het samenknijpen is een manier van het lichaam om warmte vast te houden. Vrouwen hebben het over het algemeen sneller koud, omdat zij relatief minder spiermassa hebben dan mannen.

Verwarmde handschoenen

Warm blijven tijdens koude dagen, wat kan je zelf doen? Geef jezelf een paar verwarmde handschoenen cadeau. De handschoenen met verwarming kunnen gebruikt worden voor (buiten)activiteiten zoals wandelen, fietsen, skiƫn, etc. Daarnaast is het belangrijk om actief te blijven. Werk je de hele dag thuis? Blijf in beweging en loop af en toe een rondje door het huis of buiten de deur. De juiste kleding dragen helpt ook als het echt buiten kouder wordt. Draag meerdere laagjes of draag iets van dons. En zorg ervoor dat je warme kleding en handschoenen binnen aantrekt, als je lichaam nog warm is.

Koude voeten

Vaak last van koude voeten? Zeker als de vloer thuis koud is, helpt dat niet bij koude voeten. Draag in huis pantoffels, bijvoorbeeld van merinowol. De vacht van dit Nieuw-Zeelandse schaap is tien keer zo dik als de vacht van andere schapen. En nog een tip van Oma weet raad: strooi wat chilipoeder in je sokken en trek ze aan. Bij koude handen kan het helpen om handschoenen zonder vingers te dragen. Maar ook hier geldt: blijf in beweging. Wat ook helpt tegen de kou zijn warme dranken en warm eten. In plaats van koud water kan je ook kiezen voor heet water, eventueel wat met citroen. Zorg dat je voldoende ijzer en B12 binnenkrijgt. Dit zorgt onder andere voor een goede doorbloeding.