2022 begint direct met warmterecord: 13,1 graden in De Bilt

Op de eerste dag van 2022 is direct het eerste weerrecord neergezet. In De Bilt liep de temperatuur rond het middaguur op tot 13,1 graden. Daarmee is het officieel de warmste 1 januari ooit gemeten, meldt Weer.nl.

Het oude dagrecord stamt met 12,9 graden uit 2012. Op andere plekken is het nog zachter, met in het Zuid-Limburgse Beek al 14,1 graden.

De jaarwisseling verliep ook al bijna recordwarm. Om middernacht was het in De Bilt 11,1 graden. Dat is de op één na warmste jaarwisseling ooit.

Vorig jaar werden in het hele jaar twaalf warmterecords neergezet. Daarbij kwam het vijf keer tot een minimumtemperatuurrecord en zeven keer tot een maximumtemperatuurrecord. De laatste records werden op 30 en 31 december genoteerd.