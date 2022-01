Brandweer kreeg ruim 3900 meldingen rond oud en nieuw

De brandweer kreeg rond oud en nieuw 3922 meldingen binnen. Dat waren er iets minder dan vorig jaar, toen het er 3949 waren, meldt Brandweer Nederland.

Volgens voorzitter van Brandweer Nederland Tijs van Lieshout waren er minder meldingen dan in de jaren voor de coronapandemie vanwege het vuurwerkverbod. “Het coronavirus heeft in deze tijd ook effect op de beschikbaarheid van onze mensen vanwege uitval door ziekte en quarantainemaatregelen. We zijn er trots op dat we dankzij de flexibiliteit van iedereen de paraatheid overeind hebben kunnen houden.”

Van Lieshout zegt zich te verbazen over het feit dat er zoveel inzet van hulpdiensten nodig is om de jaarwisseling te vieren. De hulpdiensten bereiden zich samen voor en de samenwerking verliep goed volgens de brandweer.

Volgens Brandweer Nederland was het in sommige veiligheidsregio’s gemoedelijk en in andere juist erg onrustig. “Over het algemeen heeft de brandweer goed kunnen optreden”, staat in een persbericht.