Nederland knalt 2022 in ondanks vuurwerkverbod

Nederland is het jaar 2022 ondanks het vuurwerkverbod knallend begonnen. Door het hele land was siervuurwerk te zien en met knalvuurwerk werd het coronajaar 2021 afgesloten.

Net als andere jaren telden de televisiezenders af tot het nieuwe jaar. Luisteraars van de Top 2000 sloten het jaar af met Bohemian Rhapsody van Queen, die nadat het vorig jaar Roller Coaster van Danny Vera voor zich moest dulden, deze editie weer op nummer één stond. Op de Dam in Amsterdam telden ondanks de coronamaatregelen honderden mensen af tot twaalf uur.

In aanloop naar de jaarwisseling was het in sommige plaatsen in Nederland onrustig. In Lunteren bekogelden jongeren brandweerlieden die een caravanbrand blusten, ook richting persfotografen werd vuurwerk afgestoken. In Dinteloord in Noord-Brabant werd de Mobiele Eenheid ingezet en zijn circa tien mensen aangehouden die onder andere voor vuurwerkoverlast en vernielingen zorgden. Een jongen verloor zijn hand en een ander raakte gewond aan zijn gezicht bij een explosie in Kootwijkerbroek in Gelderland.

Oudjaarsdag vond in de middag een drama plaats in Haaksbergen toen een 12-jarige jongen overleed door een incident met een klaphamer. Hij raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Een 11-jarige jongen raakte zwaargewond en werd ook naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een man aan, hij wordt verdacht van dood door schuld.