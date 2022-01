Politie arresteert 27 mensen rond oud en nieuw in Amsterdam

De politie in Amsterdam heeft rond oud en nieuw 27 mensen gearresteerd. Meerdere mensen werden opgepakt vanwege het gooien van zwaar vuurwerk, onder meer rond middernacht op de Dam, toen daar 3000 tot 4000 mensen bijeen waren. De Mobiele Eenheid (ME) heeft toen een deel van de Dam ontruimd.

Verder moest de ME ingrijpen in de wijken IJburg en Amsterdam Nieuw-West. Daar zorgden groepen jongeren voor onrust.

De gemeente Amsterdam meldt dat het vuurwerkverbod effect lijkt te hebben gehad op het aantal vuurwerkslachtoffers. Er waren vier vuurwerkgerelateerde gewonden, enorm weinig volgens de gemeente. Meerdere ambulances moesten uitrukken voor mensen die te veel hadden gedronken.

De brandweer is veel ingezet door de hele stad. Alleen in IJburg was politiebeveiliging nodig en in Nieuw-West kon tijdelijk niet worden geblust vanwege de onrustige situatie. De grootste brand was in een buurtcentrum in Uithoorn. Verder waren er vooral auto- en containerbranden.