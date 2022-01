Vijftien aanhoudingen na gooien vuurwerk naar boa’s en agenten

In het Noord-Brabantse Dinteloord zijn vijftien mensen aangehouden die worden verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk naar handhavers en politieagenten. Het voertuig waar de boa’s in zaten is beschadigd. Zij hebben aangifte gedaan. Een van de handhavers moest naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Het incident vond in het begin van vrijdagavond plaats. Een groep jongeren gooide met vuurwerk naar een voertuig waar boa’s in zaten. Toen de politie kwam, werd ook naar de politiewagens vuurwerk gegooid. De politie meldde vrijdagavond al dat er aanhoudingen waren verricht, maar nog niet hoeveel precies en waarvoor.

De verdachten zijn tussen de 18 en 33 jaar oud. Ze zitten allemaal nog vast en worden verhoord.