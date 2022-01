Ziekenhuizen: jaarwisseling her en der druk verlopen

Voor het ene ziekenhuis was de nieuwjaarsnacht behoorlijk druk, in het andere ziekenhuis verliep de jaarwisseling juist relatief rustig. Ze behandelden mensen die door vuurwerk gewond waren geraakt en mensen die te veel alcohol hadden genuttigd, maar de schade viel mee.

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is een van de ziekenhuizen waar het vrij druk was. Op de spoedeisende hulp kwamen 108 patiƫnten binnen, tegen 82 vorig jaar. Vier mensen moesten vanwege een alcoholvergiftiging worden opgenomen, van wie eentje jonger dan 16 was. Anderen belandden in het ziekenhuis doordat ze dronken van een fiets of trap waren gevallen. Het Groningse brandwondencentrum behandelde 37 mensen, tegen 20 vorig jaar. Tien van hen waren gewond geraakt door vuurwerk en negen door carbid.

Ook het Bravis Ziekenhuis heeft een “redelijk drukke” nacht achter de rug. De vestiging in Bergen op Zoom behandelde drie mensen die gewond waren geraakt toen hun vuurwerk “eerder dan verwacht” afging. De collega’s in Roosendaal behandelden twee vuurwerkslachtoffers en een neergestoken persoon.

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem behandelde twee mensen met vuurwerkletsel. Dat geldt ook voor het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft.

HMC Westeinde in Den Haag behandelde tijdens de jaarwisseling vijftig mensen, van wie zeven gewond waren geraakt door vuurwerk. Dat is ongeveer de helft van het aantal in voorgaande jaren. Een van de zeven belandde op de intensive care. Ook nam het ziekenhuis elf mensen op die te veel hadden gedronken. Het Haagse ziekenhuis spreekt van een relatief rustige jaarwisseling.