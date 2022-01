Anti-coronademonstranten hebben FVD-evenement bereikt

De stoet van duizenden demonstranten die eerder demonstreerde op het Museumplein heeft het Westerpark in Amsterdam bereikt en heeft zich daar gevoegd bij honderden aanhangers van Forum voor Democratie. FVD trapt daar de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af.

Nadat een groot deel van de demonstranten bij het podium van de FVD terecht was gekomen, begon Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren over de coronamaatregelen. Zowel de FVD als de demonstranten zijn tegen de maatregelen van de overheid. De demonstranten luisteren naar de toespraken die worden gehouden. “Degenen die ons dit hebben aangedaan gaan we vervolgen en opsluiten”, aldus Van Meijeren.