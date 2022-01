CDA-leider Hoekstra kiest voor Buitenlandse Zaken

CDA-leider Wopke Hoekstra wordt minister van Buitenlandse Zaken. Dat heeft hij leden van zijn partij verteld in een nieuwsbrief. Eerder maakte Hoekstra al bekend dat hij zijn partij wilde leiden vanuit het kabinet.

“Als CDA staan we in een lange internationale traditie”, licht Hoekstra zijn keuze toe. Lange tijd was onbekend welke post hij zou bekleden, nadat was gebleken dat D66 als tweede partij de minister van FinanciĆ«n zou leveren. “Om de grote vraagstukken van deze tijd aan te pakken, moeten we over de dijken heen kijken en is internationale samenwerking belangrijker dan ooit”, meldt Hoekstra aan zijn leden.

De Utrechtse gedeputeerde Hanke Bruins Slot, die eerder CDA-Kamerlid was, wordt minister van Binnenlandse Zaken, als het aan het CDA ligt. Verder maakt de partij de naam van Karien van Gennip als minister van Sociale Zaken bekend. Ze was begin deze eeuw al staatssecretaris en Van Gennip heeft ook voor het CDA in de Tweede Kamer gezeten.

Huidig zorgminister Hugo de Jonge wordt minister voor Ruimtelijke Ordening, bevestigt de partij. Na de coronacrisis wordt de bewindsman nu medeverantwoordelijk voor het oplossen van de wooncrisis. Voormalig interim-partijvoorzitter Marnix van Rij wordt beloond met het staatssecretariaat van Financiƫn. Hij wordt verantwoordelijk voor fiscaliteit en de Belastingdienst.

De Maastrichtse wethouder Vivianne Heijnen is beoogd staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.