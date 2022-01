Drukte neemt toe op Museumplein ondanks verbod op demonstratie

Op het Museumplein in Amsterdam stromen de mensen toe die deelnemen aan het ‘koffie drinken’ dat daar om 12.00 uur is begonnen. Inmiddels staan er zeker tweeduizend mensen. De spanning wordt ook opgevoerd. Er komen steeds meer politiemensen bij, en ook is een waterkanon het plein opgereden.

Het plein is zondag vanwege de demonstratie een veiligheidsrisicogebied van 11.00 tot 23.00 uur. Op de meeste toegangsplekken naar het plein staat politie, die mensen die het plein op willen fouilleert. Ook wordt in tassen gekeken die mensen mee hebben en moeten mensen zich legitimeren. Volgens AT5 zijn de wegen rondom het Museumplein door de politie geblokkeerd, doordat er ME-busjes midden op de wegen staan en agenten op de stoep.

In ieder geval een man is aangehouden, die eveneens aanwezige marechaussees stond te provoceren.

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) verbood de originele demonstratie tegen de coronamaatregelen donderdag, omdat de actievoerders uit zouden zijn op confrontatie en het overtreden van de regels. Ook had de politie sterke aanwijzingen dat personen en groepen zondag bereid waren geweld te gebruiken. De organisatie besloot daarop tot ‘koffie drinken’, wat officieel geen demonstratie is. Deze bijeenkomsten liepen vorig jaar geregeld uit op rellen.

De marechaussee laat weten momenteel met een peloton bijstand aan de politie te leveren rondom het Museumplein “bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid”. De politie wilde eerder staken tijdens de inmiddels verboden demonstratie, maar besloot uiteindelijk slechts te demonstreren “in afgeslankte vorm” vanwege het “koffiedrinkmoment”. De actie van de politie werd om 11.00 uur beĆ«indigd, omdat de agenten zich gingen voorbereiden op de verboden demonstratie.

Meerdere trams van lokale vervoerder GVB rijden om, zodat ze niet stil komen te staan rond het Museumplein.