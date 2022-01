Duizenden demonstranten lijken toch weer op weg naar Museumplein

Duizenden demonstranten in Amsterdam lijken zondagmiddag weer terug te lopen van het Westerpark in de richting van het Museumplein. Daar verzamelden zich eerder op de dag duizenden mensen om te demonstreren tegen het coronabeleid.

Nadat de mobiele eenheid daar oprukte, liep een groot deel van de aanwezigen naar het Westerpark, waar Forum voor Democratie de aftrap hield voor de campagne van de partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De meeste mensen hebben die bijeenkomst inmiddels weer verlaten.

Een groep van een paar honderd mensen heeft inmiddels het Museumplein bereikt. Ze worden er niet tegengehouden. Ook komen er nog veel mensen aan. De politie was nog volop aanwezig op het plein. Het eerdere koffie drinken op het plein ving rond 12.00 uur aan. Een klein uur later meldde de gemeente op Twitter dat burgemeester van Amsterdam Femke Halsema een noodbevel had afgegeven. “Dat betekent dat niemand zich meer op het plein mag begeven”, aldus de gemeente in die tweet. Iedereen moest het Museumplein verlaten, en de politie zou “gefaseerd” optreden tegen personen die het demonstratieverbod zouden negeren.