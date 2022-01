Gemeente Amsterdam telde bijna 10.000 demonstranten

De gemeente Amsterdam telde zondag bijna 10.000 mensen die deelnamen aan het ‘koffie drinken’ op het Museumplein. Volgens een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema werd dit aantal gehaald op het drukste moment.

Het Museumplein liep zondagavond weer gestaag leeg, waardoor politieoptreden volgens de woordvoerder van de gemeente niet meer nodig was. Het plein is nog tot 23.00 uur een veiligheidsrisicogebied. In dat gebied kan iedereen preventief worden gefouilleerd.

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) verbood de originele demonstratie tegen de coronamaatregelen donderdag, omdat de actievoerders uit zouden zijn op confrontatie en het overtreden van de regels. De organisatie besloot daarop tot ‘koffie drinken’, wat officieel geen demonstratie is.

Op 16 januari is opnieuw een manifestatie van Nederland in Verzet op het Museumplein onder de noemer ‘de herdenking van de koffieslag’. De organisatoren kondigden zondag aan vanuit drie plekken marsen te willen organiseren richting het Museumplein. De startpunten zijn het Olympisch Stadion, het Westerpark en het Oosterpark.