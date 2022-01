Groep demonstranten in Amsterdam trekt naar Westerpark

De kilometerslange stoet van duizenden demonstranten die zondag in Amsterdam protesteren tegen de coronamaatregelen, trekt naar het Westerpark. Daar vindt de aftrap plaats van de campagne van Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Wat de demonstranten er gaan doen, is nog onduidelijk. Momenteel bevinden zich enkele honderden FVD-aanhangers in het park.

Duizenden demonstranten verzamelden zich zondag aanvankelijk op het Museumplein. Toen de mobiele eenheid oprukte richting de demonstranten, vertrok een groot deel van de groep in een stoet.

Ze gingen via de Van Baerlestraat richting het Vondelpark. De groep werd eerst tegengehouden door agenten, maar daarna mochten de mensen verder lopen.

Volgens voorman Michel Reijinga van Samen voor Nederland, de initiatiefnemer van de eerder verboden oorspronkelijke demonstratie, was het plan al in een stoet door de stad te lopen, “maar daar kwam een verbod op”. De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) verbood de originele demonstratie tegen de coronamaatregelen donderdag, omdat de actievoerders uit zouden zijn op confrontatie en het overtreden van de regels. Ook had de politie sterke aanwijzingen dat personen en groepen zondag bereid waren geweld te gebruiken. De organisatie besloot daarop tot ‘koffie drinken’, wat officieel geen demonstratie is. Daarop kwamen dus duizenden mensen af. Soortgelijke bijeenkomsten liepen vorig jaar geregeld uit op rellen.