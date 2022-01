Minderjarige verdachte van steekincident Zeewolde aangehouden

Een verdachte van een steekincident in Zeewolde is zondagavond aangehouden. De verdachte en het slachtoffer zijn volgens de politie in Flevoland beide minderjarig.

Het slachtoffer meldde zich met een steekwond bij een horecagelegenheid aan het Flevoplein in Zeewolde en is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Niet duidelijk is waar het steekincident heeft plaatsgevonden. De verdachte meldde zich telefonisch bij de politie en kon om 22.00 uur worden aangehouden.

De politie doet nader onderzoek naar de achtergronden van het incident.