Nog nooit zo warm op 2 januari als in 2022

Voor de tweede dag op rij is een recordtemperatuur voor de tijd van het jaar gemeten. Nog nooit was het op 2 januari zo warm als op deze dag in 2022. Volgens Weer.nl werd het zondag in Westdorpe 14,5 graden en in Woensdrecht 14,4 graden. Daarmee werd het oude dagrecord van 13,6 graden in Gilze-Rijen uit 1988 verbroken.

De hoge temperaturen werden volgens het weerbureau al in de nacht bereikt. De recordwarme dag volgt op een ook al zeer warme nieuwjaarsdag. In De Bilt werd zaterdag een nieuw officieel record neergezet met een temperatuur van 13,2 graden. Dat was meer dan de 12,9 graden die in 2012 werd waargenomen. Het warmst werd het zaterdag in Maastricht, daar tikte het kwik 15,1 graden aan. Dat was een stuk hoger dan de 14,2 graden in Vlissingen op nieuwjaarsdag 1916.

Overigens komt er volgens Weer.nl binnenkort wel een einde aan deze ‘winterhitte’. Maandag is het nog zacht met temperaturen van 9 tot 12 graden, maar dagrecords worden daar waarschijnlijk niet meer mee gebroken. De dagen erna zakt de maximumtemperatuur naar normale waarden voor de tijd van het jaar, 5 tot 7 graden.