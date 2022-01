Paar duizend demonstranten lopen in stoet door Amsterdam

Een paar duizend mensen lopen zondagmiddag in een stoet door Amsterdam, nadat ze zich eerder hadden verzameld op het Museumplein om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Daar rukte de mobiele eenheid eerder nog op, om ze van het plein af te krijgen.

Bijna alle demonstranten zijn via de Van Baerlestraat richting het Vondelpark vertrokken in een grote stroom mensen. De groep werd eerst tegengehouden door agenten, maar daarna leken de mensen door te mogen lopen, al staat de straat nog helemaal vol, is te zien op livestreambeelden. Andere uitgangen van het Museumplein zijn afgesloten door de politie.