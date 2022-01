Piets weerbericht voor vandaag en de komende week

Maandag

Maandag is de zon bijna overal terug met een paar buien en buitjes. Overdag 10 tot 12 graden. Een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. In de avond en nacht vanuit het zuidwesten regen. In het zuiden valt veel regen. De wind afnemend matig of zwak uit west tot zuidwest. In de nacht 5 of 6 graden.

Dinsdag tot en met vrijdag

Dinsdag veel bewolking en een paar buien of buitjes. Het droge weer wint terrein. De zon is er met name in het noorden bij. Overdag 8 of 9 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest. In de avond en nacht buien, kans op enkele winterse buien (hagel, natte sneeuw) en 2 of 3 graden. Op plaatsen in het zuiden kans op een beetje grondvorst. Woensdag 6 of 7 graden, buien met in het noorden de meeste kans op zon. Een matige tot krachtige noordwest tot westenwind. In de nacht een (winterse) bui en op plaatsen wat grondvorst. Donderdag en vrijdag buien met overdag temperaturen rond 6 graden.