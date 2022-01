222.000 vleeskuikens geruimd in Blija wegens vogelgriep

Bij twee pluimveebedrijven in Blija (Friesland) is bij vleeskuikens vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen. worden circa 122.000 vleeskuikens uit voorzorg geruimd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat om twee bedrijven van dezelfde eigenaar. In een bedrijf zitten 177.000 dieren die worden geruimd. In een tweede bedrijf honderd meter verderop zitten nog eens 45.000 vleeskuikens die eveneens worden gedood.

In een zone van 1 kilometer rondom het besmette bedrijf liggen verder geen andere bedrijven. In een zone van 10 kilometer rond het bewuste bedrijf geldt per direct een vervoersverbod.