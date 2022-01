Curaçao verruimt avondklok na forse toename coronabesmettingen

De Curaçaose minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft maandag nieuwe maatregelen aangekondigd om verdere toename van het aantal coronabesmettingen op het eiland tegen te gaan. De avondklok gold sinds anderhalve maand van drie uur ’s nachts tot half vijf ’s ochtends. Vanaf dinsdag geldt voor alle gelegenheden dat ze uiterlijk om middernacht de deuren moeten sluiten. Tussen een uur en half vijf mag niemand zonder speciale toestemming de straat op.

Verder mogen binnen-evenementen alleen nog doorgaan met maximaal vijftig mensen en is een mondkapje verplicht. Evenementen die in de openlucht plaatsvinden mogen tot maximaal 75 bezoekers toelaten, het dragen van een mondkapje wordt daarbij aangeraden. In restaurants mogen mensen die niet tot dezelfde familie behoren met niet meer dan vier personen aan een tafel zitten.

De maatregelen zijn een gevolg van de forse toename van het aantal coronabesmettingen. Zondag waren er 4039 besmettingen geregistreerd, een week eerder waren dat er nog 1131. En een week daarvoor betrof het 216. Het aantal coronapatiënten dat moet worden opgenomen in het ziekenhuis was de afgelopen tijd relatief laag, zo stelde Pisas. Zondag waren zeventien coronapatiënten opgenomen, waarvan acht op de intensive care.

Het lokale CMC-ziekenhuis kampt echter met een personeelstekort, dat komt onder meer doordat ook ziekenhuispersoneel besmet is geraakt. Volgens Pisas wordt met Nederland overlegd over personele hulp aan het ziekenhuis, zoals in 2020 en 2021 ook al gebeurde. Verder zal gebruik worden gemaakt van derde- en vierdejaars studenten van de lokale verplegersopleiding.