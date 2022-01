Gevaccineerde Nederlanders weer welkom in Israël

Israël wil op 9 januari het inreisbeleid versoepelen voor buitenlanders, onder meer uit Nederland. Mensen die kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of recent zijn hersteld, zijn in veel gevallen weer welkom. Het land zat de afgelopen maanden grotendeels op slot zat vanwege zorgen over de omikron-variant.

Reizigers moeten straks voor vertrek naar Israël een negatieve PCR-test laten zien. Na aankomst moeten ze weer een test doen. Vervolgens moeten ze dan in quarantaine voor 24 uur of totdat ze een negatieve testuitslag krijgen. Israël blijft reizigers uit hoogrisicolanden weren.

De Israëlische regering gebruikt tijdens de coronacrisis een kleurensysteem om risicogebieden aan te duiden. Rode landen zijn hoogrisicolanden. Dit zijn bijvoorbeeld de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Mensen uit deze landen mogen alleen Israël binnen als ze toestemming krijgen van een speciaal comité.

Nederland is momenteel een oranje land, maar Nederlanders die een reis boeken moeten wel opletten. Op een website van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid staat dat Nederland mogelijk binnenkort alsnog als hoogrisicogebied wordt aangewezen. In dat geval zou de grens weer sluiten voor Nederlandse reizigers.

Israël sloot in november de grenzen voor buitenlanders uit angst voor de omikronvariant van het coronavirus. De virusvariant grijpt nu alsnog om zich heen in het land. Experts vinden daarom dat de maatregel geen nut meer heeft.