Isolatie in 2022 sneller terug te verdienen met hogere subsidie

Woningeigenaren die hun huis laten isoleren of een (hybride) warmtepomp laten installeren, kunnen daar dit jaar hogere subsidies voor krijgen dan in 2021. Particulieren kunnen de overheidsbijdrage aanvragen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal wijst erop dat isolatie niet alleen sneller terug te verdienen is dankzij de verhoogde subsidiebedragen, maar ook vanwege de hoge gasprijzen waar steeds meer mensen mee te maken krijgen.

Milieu Centraal heeft berekend dat huiseigenaren met een hoekwoning gemiddeld 3900 euro kwijt zijn aan isolatie van hun spouwmuren en vloer. Voorheen subsidieerde de overheid zo’n 20 procent van de kosten, vanaf nu is dat ongeveer 30 procent.

Isolatie leidt tot minder warmteverlies en daarmee tot een lagere energierekening. Bij de relatief lage gasprijzen van vorig jaar, die nog gelden voor mensen met een langlopend contract, duurt het volgens de voorlichtingsclub 3 jaar om de kosten van isolatie terug te verdienen. “Bij een hoge gasprijs, waar veel mensen nu mee te maken krijgen, is dat korter”.

Woningisolatie is verder klimaatvriendelijk en het verhoogt het wooncomfort, aldus Milieu Centraal. Een goed geïsoleerde woning is bovendien een voorwaarde voor het installeren van een elektrische warmtepomp, die water opwarmt tot lagere temperaturen dan een CV-ketel op aardgas.

RVO meldt dat de subsidiebedragen per 3 januari zijn aangepast. Particulieren kunnen hun aanvragen vanaf 24 januari indienen, zakelijke aanvragers kunnen dat vanaf deze maandag al doen.