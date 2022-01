Jorts Column: Alea iacta est 

Julius Caesar stond 2071 jaar geleden voor een belangrijk besluit. Hij was slechts één brug verwijderd van een grootse ommekeer in de geschiedenis, waarna zijn leven en de samenleving onherroepelijk zouden veranderen. Hij stak de rivier de Rubicon over en betrad met zijn leger het gedemilitariseerde gebied rondom Rome. Dit leidde tot een burgeroorlog en het einde van de Romeinse Republiek. Met zijn besluit om de rivier over te steken had hij dus een gok gewaagd, een dobbelsteen geworpen, waarvan de uitkomst geenszins zeker zou zijn. Tegenwoordig wordt “Alea icta est” gebruikt wanneer iemand een beslissende stap zet met mogelijk grote gevolgen en niet meer terug kan. In mijn optiek kan deze uitspraak ons allen inspireren om van 2022 een geweldig jaar te maken.

Uiteraard moeten we de uitspraak dan niet in dezelfde politieke en militaire context plaatsen als in Caesars tijd, maar in een persoonlijke context die voor iedereen anders kan zijn. Iedereen heeft wel een droom, een ambitie of een verlangen. Echter, soms raken we de passie en energie kwijt om deze abstracte zaken na te streven – hoe belangrijk voor jou dan ook.

Dit kan twee oorzaken hebben. Óf je wilt ze niet nastreven óf al het andere in het leven leidt je af om ze na te streven. Voor mij persoonlijk is het tweede soms het geval. Dan heb ik geen focus, toewijding, bezieling – of welk ander woord je het ook wilt geven – om achter mijn droom aan te gaan, mijn ambitie na te streven en mijn verlangen te vervullen. Hoezeer zou een onherroepelijk besluit in je leven je dan verder kunnen helpen! Stel je voor dat je voor die rivier staat, waar Caesar stond, en je had twee keuzes:

De rivier oversteken, waarna de brug instort, en je droom, ambitie en verlangen nastreven;

Blijven staan waar je staat en slechts de onbestendige mogelijkheid om die zaken ooit nog eens te bereiken, behouden.



Wat zou je kiezen?

Neem het nieuwe jaar – nog vrijwel onbevlekt en rein van voor- dan wel tegenspoed – als brug naar jouw droom, ambitie of verlangen. Steek de brug over, maak het beslissende besluit en ga ervoor. Kijk niet achterom, er is geen weg meer terug en de enige weg is voorwaarts. Behoud focus, heb toewijding en beziel hetgeen je wilt bereiken.

Je bevindt je dan in een situatie, waarin je ook niet meer teug kan. Je hebt een pad gekozen en het is jouw verantwoordelijkheid om daar het beste pad van te maken. Zoek niet naar een ander pad, twijfel niet meer aan je koers en laat jouw pad je brengen naar een bestemming die je al dan niet voor ogen had. Het is namelijk nooit zeker of het avontuur, je gaat brengen waar je naartoe wilt. Echter, het staat vast dat je niet verder komt als je stil blijft staan.

Ga jij dit jaar de Rubicon oversteken? Doe dat dan niet morgen, maar vandaag.

Jort Verhage is de hofnar van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Hij treedt op als spreker en dagvoorzitter, spreekt de onverbloemde waarheid en geeft gevraagd en ongevraagd advies.