Kabinet besluit of scholen na kerstvakantie weer opengaan

Kunnen kinderen volgende week weer naar school? Daarover neemt het kabinet maandag een besluit. Het kabinet had vorige maand aangekondigd dat de kerstvakantie voor alle basisscholen en middelbare scholen een week eerder zou beginnen. Aanleiding was de snelle opkomst van de nieuwe omikronvariant van het coronavirus.

De sluiting van de scholen geldt in elk geval tot en met 9 januari, de laatste dag van de kerstvakantie. Over de periode erna moet nu een besluit worden genomen. De omikronvariant is inmiddels dominant in Nederland. Bij eerdere golven waren scholen een belangrijke besmettingshaard.

Van alle kanten wordt het kabinet opgeroepen om de scholen te heropenen. Die oproep kwam onder meer van kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en van zestig organisaties, waaronder Unicef, Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse ggz. “Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien”, aldus Unicef. Tientallen middelbare scholen in Amsterdam en Rotterdam sloten zich er op nieuwjaarsdag bij aan.

De koepelorganisaties voor basisscholen (PO-Raad) en middelbare scholen (VO-raad) zeggen dat ze voor heropening zijn, maar dan moet de veiligheid van leraren wel goed geregeld zijn. Dat vindt ook onderwijsvakbond Leraren in Actie.