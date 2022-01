KINK haalt ruim 57.000 euro op met actie voor zorgpersoneel

De actie waarmee radiozender KINK geld inzamelde voor het zorgpersoneel heeft 57.334 euro opgeleverd, zo maakte het station maandag bekend. Met het geld krijgt het personeel op alle longafdelingen en ic’s in Nederland een pakket vol verrassingen en verwennerijen.

In de week tussen kerst en oud en nieuw presenteerde dj Tim op het Broek vijf dagen lang achttien uur per dag de KINK Album Top 1000 Met Zorg. Luisteraars konden hem tijdens zijn marathonuitzending sponsoren. “Ik ben ongelooflijk trots op wat we met z’n allen bij elkaar hebben weten te krijgen”, laat de dj weten.

De radiozender hoopt dat alle verpleegkundigen zich met de donaties voor de verrassingspakketten gesteund voelen “in de gedachte dat we ze dankbaar zijn voor hun harde werk en tomeloze inzet in deze barre tijden”.

De opbrengst is ruim twee keer hoger dan het aanvankelijke streefbedrag van 25.000 euro. Tussentijds werd het nog eens opgehoogd naar 40.000 euro om ten slotte nog ruim boven dat streefbedrag te komen.