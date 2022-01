Nog negen personen vast na demonstratie in Amsterdam

Van de dertig personen die zondag zijn opgepakt bij een demonstratie in Amsterdam tegen de coronamaatregelen zitten er nog negen vast. Zeven van hen worden verdacht van geweld tegen politieagenten, de andere twee van wapenbezit.

Volgens de politie zijn de andere verdachten heengezonden met onder meer een boete of strafbeschikking. Twee van hen moeten zich op een later moment bij de rechter verantwoorden.

De arrestanten kwamen samen met duizenden andere betogers af op een niet toegestaan protest tegen de coronamaatregelen op het Museumplein. Volgens een woordvoerster van de politie zijn er online diverse klachten binnengekomen over het optreden van de mobiele eenheid. Ze benadrukt dat dit geen officiƫle klachten zijn. Op sociale media was onder meer een filmpje te zien van een politiehond die een betoger in zijn hand beet. Deze man is aangehouden en behandeld in een ziekenhuis, zei de woordvoerster. Volgens haar is het incident gemeld bij de leidinggevende van de hondengeleider en wordt proces-verbaal opgemaakt.

De hond werd ingezet toen volgens de politie enkele demonstranten door een blokkade van agenten heen wilden breken. Vier agenten raakten daarbij gewond. Met hen gaat het volgens de woordvoerster naar omstandigheden goed. De politie kan niet zeggen hoeveel betogers gewond zijn geraakt.

De gemeente telde op het drukste moment zo’n 10.000 demonstranten op het Museumplein. Toen ze weigerden het Museumplein te verlaten, trad de ME op. Daarop verplaatste een grote groep zich naar het Westerpark, waar een manifestatie was van Forum voor Democratie. Later keerden een paar honderd betogers terug naar het Museumplein.

Zo’n tweehonderd mensen werd de toegang tot de stad ontzegd op basis van het door de burgemeester afgegeven noodbevel. Hiertussen zaten meerdere leden van diverse zogenoemde defendgroepen, die volgens de politie met wapens naar het Museumplein wilden komen en bereid waren geweld te gebruiken. Volgens de woordvoerster hadden ze onder meer messen en gezichtsbedekkende kleding bij zich.