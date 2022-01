Piets weerbericht: windstoten in de kustgebieden

Vanmorgen wint de zon vanuit het westen en zuidwesten terrein. In het zuiden en oosten blijvend de meeste bewolking en mogelijk een buitje. In het zuiden van Limburg blijvend wat regen en lichte regen. Overdag 10 tot 12 graden. Een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. In de kustgebieden windstoten in kracht 7 of 8. Landinwaarts in kracht 6.

Vanavond en de komende nacht lange tijd droog. Alleen in het zuiden van Limburg wat regen. Later vannacht vanuit het noorden buien. De wind afnemend matig of zwak uit zuid tot west. In de nacht 5 tot 7 graden.

Dinsdag

Dinsdag veel bewolking en eerst buien of buitjes. In de middag vanuit het noorden over op een droog weer periode. De zon heeft het moeilijk. Overdag 7 tot 9 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest. In de avond droog en later in de nacht vanuit het noorden buien met kans op onweer en hagel.

Woensdag, donderdag en vrijdag

Woensdag 6 of 7 graden, buien met in het noorden de meeste kans op zon. Een matige tot krachtige noordwest tot westenwind. In de nacht een (winterse) bui en temperaturen rond of iets boven de nul graden. Kans op grondvorst en gladheid! Donderdag en vrijdag buien met overdag temperaturen rond 5 of 6 graden. In de nachten rond of iets boven nul.