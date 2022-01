Rutte: nieuw elan in de praktijk laten zien

Het nieuwe elan voor zijn aanstaande kabinet waar VVD-leider Mark Rutte het eerder over had “moeten we in de praktijk laten zien”. Dat zei Rutte maandag voorafgaand aan de gesprekken met zijn beoogde nieuwe bewindslieden. Verder wilde Rutte weinig kwijt over de nieuwe ploeg.

Rutte is “hoopvol”, maar wilde verder niets zeggen over de groep van beoogde ministers en staatssecretarissen. Volgens hem is het een “goed Nederlands principe dat je het in de praktijk laat zien”.

Als eerste spreekt Rutte met CDA-leider Wopke Hoekstra, die minister van Buitenlandse Zaken moet worden. Hoekstra deed er zelf het zwijgen toe voor hij naar binnen ging. Later op de dag komen ook nog beoogd ministers Dilan Yesilgöz (Justitie), Franc Weerwind (Rechtsbescherming), Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) langs.

Wetenschapper Robbert Dijkgraaf, die door D66 is gekozen als minister van Onderwijs, spreekt digitaal met Rutte.