Viroloog: besluit over scholen komt te vroeg

De Groninger viroloog Bert Niesters vindt het niet verstandig om nu al definitief te besluiten het basis- en voortgezet onderwijs direct na de vakantie te heropenen, gezien de aantallen besmettingen. Hij begrijpt dat het kabinet zorgen heeft over de leerachterstanden die ontstaan bij digitaal onderwijs en dat het te maken heeft met flinke druk van buitenaf. “Maar als dadelijk weer klassen naar huis worden gestuurd en scholen gaan sluiten, moeten we nog eens kijken wat er dán weer gezegd wordt.”

“Ik zou zeggen dat het definitieve besluit beter pas aan het einde van deze week zou kunnen worden genomen”, vervolgt hij. “De besmettingen nemen nog toe, dat zegt ook de minister, en we moeten ook nog volop boosteren.” De viroloog durft zelf geen week vooruit te kijken. “Zeker in de Randstad, met name Amsterdam, zijn er nog veel besmettingen”, zegt Niesters. “Men verwacht nog een piek medio januari.”

Niesters vraagt zich bovendien af waarom het hoger onderwijs wel gesloten blijft. Hij vindt ook dat er sprake is van een jojo-beleid. “Er is nooit een streefgetal voor het aantal besmettingen waarbij je een beslissing neemt, geen antwoord op de vraag: waar gaan we naartoe?”

De gevolgen van de om zich heen grijpende omikronvariant van het coronavirus mogen dan wat minder ernstig lijken, Niesters vraagt zich toch af wat de gevaren ervan zijn, met name voor senioren. Die zijn over het algemeen kwetsbaarder als ze met corona worden besmet en lopen dus ook meer risico als de besmettingen via de scholen verder toenemen.