Winkeliers rekenen erop later deze maand ook weer open te mogen

Winkeliers rekenen erop dat zij later deze maand weer open kunnen en dat er “absoluut versoepelingen worden aangekondigd” bij de eerstvolgende persconferentie van het demissionaire kabinet over de coronamaatregelen. Dat heeft winkeliersorganisatie INretail gezegd in reactie op het besluit van het demissionaire kabinet om de basisscholen en middelbare scholen na de kerstvakantie te heropenen.

Niet-essentiële winkels zoals modezaken en de horeca zijn sinds zondag 19 december gesloten vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen en de zorgen om de omikronvariant van het coronavirus. Op 14 januari besluit het kabinet of onder meer de winkels en de horeca weer open mogen.

INretail vindt dat winkels überhaupt niet volledig dicht hadden gehoeven, maar ook prima op afspraak open hadden kunnen blijven. Kopen op afspraak zorgt volgens INretail niet voor tientallen mensen in de winkel. “Kopen op afspraak kan op elk moment. Daar hoeven ze ook niet mee te dralen”, zo verwijst de zegsman naar het kabinet. Volgens de organisatie hebben winkeliers miljarden euro’s omzetschade door de lockdown.