18.616 positieve tests, hoogste aantal in bijna een maand

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 18.616 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 9 december, bijna een maand geleden.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bericht dat het coronavirus 113.554 keer is vastgesteld. Dat is ongeveer 35 procent hoger dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de snelste toename op weekbasis sinds 23 november.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 1636 positieve tests. Nog nooit had een Nederlandse gemeente zo veel positieve tests in een dag.