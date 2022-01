205.904 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in 2021

Het afgelopen jaar is er 205.904 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, een recordhoeveelheid. Dat meldt een woordvoerder van de landelijke politiekorpsleiding. In de week tussen kerst en oud en nieuw werd er ruim 26.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen.

In november werd al bekend dat het jaarrecord voor in beslaggenomen vuurwerk in 2021 was verbroken. Dat komt onder andere door een grote partij professioneel vuurwerk van ongeveer 120 ton die de politie die maand net over de grens in Duitsland in beslag nam. Dat is de grootste vuurwerkvangst ooit voor de Nederlandse politie. Het vuurwerk werd bewaard in bunkers in het Duitse Rheine en zou waarschijnlijk illegaal verkocht worden in Nederland.

De politie vond afgelopen jaar vooral veel shells, die ook wel mortierbommen worden genoemd, en flash bangers, zeer zwaar knalvuurwerk. “Je ziet ook dat de vraag naar zwaar vuurwerk steeds groter wordt, daarom vinden we dit soort vuurwerk steeds vaker”, aldus de woordvoerder. De politie zag in december al dat sommige soorten zwaar vuurwerk honderd tot enkele honderden grammen flitspoeder bevatten. “Hoeveelheden die bij ontploffing dodelijk letsel kunnen veroorzaken”.

In 2020 werd er 122.815 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, in 2019 61.429 kilo. Het vuurwerkverbod van de afgelopen twee jaarwisselingen heeft volgens de woordvoerder niet veel invloed op de hoeveelheid illegaal vuurwerk. “Dat soort vuurwerk is sowieso al verboden en een extra verbod maakt voor de mensen die dat afsteken dus niks uit. De mensen die om middernacht een potje siervuurwerk afsteken met een glaasje champagne op straat stappen heus niet zomaar over op dat soort vuurwerk.”