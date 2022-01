Amsterdam verbiedt nieuwe protesten tegen coronamaatregelen niet

Nieuwe protesten tegen de coronamaatregelen in Amsterdam in de komende dagen worden niet op voorhand verboden. Volgens een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema is er – in tegenstelling tot afgelopen zondag op het Museumplein – geen reden te vrezen voor verstoring van de openbare orde.

“Demonstreren blijft een grondrecht. Als het kan, zullen we dat faciliteren.” De demonstraties zijn bij de gemeente gemeld. Het is niet bekend hoeveel mensen erop afkomen.

Aanvankelijk had organisator Nederland in Verzet acties aangekondigd voor woensdag, donderdag en vrijdag in de hoofdstad. Inmiddels is bekend dat er tot en met zondag in het hele land demonstraties staan gepland, van Staphorst tot Blerick en van Emmen tot Delft. Ook zaterdag en zondag zijn er protesten in Amsterdam. Ook doet de actiegroep een oproep op deze dagen winkels die nog wel open zijn te sluiten uit solidariteit met de zaken die gedwongen dicht zijn.

Afgelopen zondag kwamen er duizenden mensen af op een niet toegestane demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein. De gemeente telde op het drukste moment zo’n 10.000 demonstranten. Toen ze weigerden het Museumplein te verlaten, trad de ME op. Daarop verplaatste een grote groep zich naar het Westerpark, waar een manifestatie was van Forum voor Democratie. Later keerden enkele honderden betogers terug naar het Museumplein.

De driehoek van gemeente, politie en OM was aanvankelijk bereid de demonstratie onder voorwaarden toe te staan. Maar toen de organisatie volgens de gemeente elke medewerking weigerde aan een veilig en ordelijk verloop van de demonstratie en aankondigde de confrontatie te willen opzoeken en de regels te gaan overtreden, werd besloten tot een verbod. De politie had bovendien sterke aanwijzingen dat personen en groepen uit waren op ongeregeldheden en bereid waren geweld te gebruiken.