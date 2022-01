Beoogd minister Gennip ‘enthousiast’ over hervorming arbeidsmarkt

De beoogde minister van Sociale Zaken Karien van Gennip voelt “enthousiasme” om de broodnodige hervorming van de arbeidsmarkt “aan te pakken”. Dat zegt de aanstaande bewindsvrouw na een gesprek met formateur Mark Rutte. “Er ligt een aantal rapporten waar we mee aan de slag kunnen”, aldus Van Gennip (CDA).

De auteur van het belangrijkste rapport over de arbeidsmarkt, voormalig topambtenaar Hans Borstlap, uitte kritiek op het coalitieakkoord van Rutte IV. “Ik mis urgentie op dit onderwerp.” Met de aanbevelingen van Borstlap – die er in de kern op neerkomen dat vaste contracten minder vast moeten worden en flexcontracten juist minder flexibel en onzeker – zou eigenlijk het vorige kabinet al aan de slag zijn gegaan. Maar vooral wegens de coronacrisis lukte dat niet: het ministerie van Sociale Zaken had de handen vol aan de coronasteunpakketten.

Van Gennip noemt het, ook vanwege de grote uitdagingen waar Nederland voor staat “nodig” om weer terug de politiek in te gaan. De christendemocrate is geen onbekende aan het Binnenhof: tussen 2003 en 2006 was ze staatssecretaris van Economische Zaken. Daarna ging ze voor het CDA de Kamer in. “Politiek, als je er eenmaal in hebt gezeten, laat je nooit meer los. De grote maatschappelijke vragen blijven je bezig houden”, zegt Van Gennip.