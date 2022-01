Cijfers aangepast: 2 op 3 positief getesten volledig gevaccineerd

Ongeveer twee op de drie mensen die vorige maand positief testten op het coronavirus waren volledig gevaccineerd. Dat zijn er meer dan de 50 procent die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorige week meldde. Volgens het instituut zijn de cijfers veranderd omdat kinderen van 11 jaar en jonger niet meer worden meegeteld in de tabellen. De meesten van hen kunnen immers nog geen vaccin krijgen.

Ook het totale aantal positieve tests daalde nu de kinderen niet worden meegerekend. Vorige week, vlak voor de jaarwisseling, meldde het RIVM 417.552 positieve tests in december. Een week later zijn het er 398.834. Zonder de jonge kinderen erbij daalde het aantal positief geteste ongevaccineerden van 151.287 naar 94.162.

Het aantal volledig gevaccineerde mensen die in december positief testten, steeg afgelopen week van 159.801 naar 192.019. Deze mensen hebben minstens vier weken geleden hun enige Janssen-prik gekregen, of minstens twee weken geleden de laatste prik met een van de andere vaccins. Boosterprikken en aanvullende dosis zijn nog niet meegerekend.

Ook de cijfers over oktober en november zijn dinsdag met terugwerkende kracht veranderd. Voor oktober daalde het aantal positief geteste ongevaccineerden van 58.755 (50 procent van het totaal) naar 42.469 (42 procent). Voor november zakte dit aantal van 184.061 (49 procent) naar 109.398 (36 procent).

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt eiste in een tweet opheldering. “Ik wil dus ONMIDDELLIJK een uitleg een verificatie van de cijfers en het RIVM onderzoek en modellen. Besluiten gebaseerd op foute data kosten miljarden”, schreef hij. Het RIVM had toen nog geen uitleg gegeven. Omtzigt heeft de toelichting van het RIVM gedeeld op Twitter, maar er nog niet op gereageerd.

Ongeveer 1,28 miljoen kinderen in Nederland zijn 5, 6, 7, 8, 9, 10 of 11 jaar oud. Zij kunnen in de tweede helft van januari een eerste prik tegen het coronavirus krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid schat dat ongeveer 8000 kinderen van die leeftijden een medisch risico lopen. Zij krijgen daarom voorrang en kunnen sinds 20 december al een boosterprik krijgen. Volgens het ministerie zijn er ongeveer 1000 kinderen uit die groep gevaccineerd en staan er nog ongeveer 1300 afspraken ingepland. Kinderen van 0 tot en met 4 jaar kunnen sowieso nog niet gevaccineerd worden.