De Vries: afhandeling toeslagenschandaal is pittige klus

De afhandeling van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag is nog altijd een “pittige klus”, weet aankomend staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane). Zij belooft haar “stinkende best” te gaan doen om een oplossing te bieden aan gedupeerde ouders.

Het slepende toeslagenschandaal leidde bijna een jaar geleden tot de val van het vorige kabinet. De hersteloperatie voor tienduizenden slachtoffers die zich sindsdien hebben gemeld, verloopt nog altijd allesbehalve soepel. “Daar is een boel te doen nog”, zegt De Vries. Het is volgens haar zaak “stapje voor stapje” voortgang te boeken.

Vertrekkend staatssecretaris Alexandra van Huffelen – zij krijgt in het nieuwe kabinet de post Koninkrijksrelaties en Digitalisering – zegt “alle vertrouwen” te hebben in haar opvolger. Zij benadrukt dat de afgelopen tijd hard is gewerkt om de ontspoorde hersteloperatie vlot te trekken. Zij voorziet geen verdere vertraging als gevolg van de wisseling van de wacht.