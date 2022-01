Gezondheidsraad kijkt naar boosteren jongeren van 12 tot 18 jaar

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge heeft de Gezondheidsraad vorige week om een advies gevraagd over het boosteren van jongeren van 12 tot en met 17 jaar. De raad is gevraagd dat advies “met hoge prioriteit te behandelen”, laat een woordvoerder weten.

Sinds deze dinsdag kunnen alle 18-plussers een afspraak maken om een boostervaccinatie te halen. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zich wel laten inenten met een eerste en tweede dosis, maar worden vooralsnog niet opgeroepen voor een boosterprik omdat de minister daarvoor het advies van de Gezondheidsraad wil hebben. Wanneer dat te verwachten is, kan het ministerie nog niet zeggen.

De raad is al om advies gevraagd over het boosteren van jongeren terwijl voor deze groep nog geen boostervaccins zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De Jonge heeft daarom ook gevraagd of er eventueel al begonnen kan en moet worden met het boosteren van de jongeren zonder zo’n goedkeuring, of dat een specifiek voor het boosteren goedgekeurd middel afgewacht moet worden.