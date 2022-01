GGD’en zoeken nog steeds naar personeel prikcampagne

Sommige GGD’en zijn nog op zoek naar mensen die kunnen helpen bij de boosterprikcampagne. Op de websites van verschillende regionale gezondheidsdiensten staan nog steeds vacatures voor onder meer prikkers, verpleegkundigen en artsen.

Wie via de speciale website voor GGD-reservisten naar vacatures zoekt, ziet dat ook in veel regio’s de vraag naar extra personeel al is vervuld. GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft nog wel een vacature openstaan, maar wie daarop solliciteert komt op een reservelijst.

Een landelijk overzicht van het aantal openstaande vacatures voor de boosterprikcampagne ontbreekt. De GGD’en kregen in december de opdracht om voor 1 februari alle volwassen Nederlanders die dat willen een boosterprik te geven. Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland liet eind vorig jaar weten nog 9000 extra mensen nodig te hebben voor de klus.

Deze week meldt een woordvoerder “geen actueel cijfer van het personeelsbestand” te hebben. Wel zegt hij dat GGD’en voortdurend kijken of het prikken “sneller en slimmer kan. Bijvoorbeeld door één prikker twee mensen te laten bedienen.”

Ook Defensie helpt de GGD’en bij de boosterprikcampagne. Momenteel zijn er 1500 militairen beschikbaar voor hulp aan de GGD’en. Een deel helpt bij het prikken, andere militairen doen administratieve taken of helpen in de teststraten. Defensie heeft nog eens vijfhonderd militairen aangeboden, maar die zijn nog niet nodig, aldus een woordvoerder. De vraag van GGD’en voor hulp “stabiliseert” volgens hem.