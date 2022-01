Heerma opnieuw fractievoorzitter van het CDA

Pieter Heerma wordt opnieuw de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Dat bevestigt een woordvoerder van de partij na een bericht van EenVandaag. Partijleider Wopke Hoekstra wordt de minister van Buitenlandse Zaken. De officiële overdracht van de taken en de voorzittershamer volgt volgende week, nadat Hoekstra opnieuw is beëdigd als minister.

Heerma werd na het vertrek van partijleider Sybrand Buma uit de Tweede Kamer in 2019 tot fractievoorzitter gekozen, en daarmee het tijdelijke gezicht van de partij. Hij voerde in 2017 samen met Buma de onderhandelingen voor het kabinet-Rutte III. Ook in 2021 was hij secondant, dit keer van Hoekstra, bij de formatiebesprekingen.

Heerma is in het reces verkozen tot fractievoorzitter. Hij is de zoon van oud-CDA-leider Enneüs Heerma.