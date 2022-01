Kwartier wachten na boosterprik blijft gelden

Mensen moeten ook de komende tijd een kwartier wachten na hun boosterprik, voordat ze de vaccinatielocatie mogen verlaten. De wachttijd blijft nodig, heeft het ministerie van Volksgezondheid besloten na een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en bijwerkingeninstituut Lareb.

Na vaccinatie zouden mensen last kunnen krijgen van een ernstige allergische reactie. Als dit gebeurt, kan dit gevaarlijk zijn. “Het is van belang dat hiervoor medici aanwezig zijn zodat zij zeer snel kunnen ingrijpen. Het is niet te voorspellen bij wie deze reactie optreedt”, aldus het ministerie. Volgens het departement heeft de wachttijd geen invloed op het priktempo bij de GGD’en.

Het ministerie had gevraagd om het onderzoek naar het schrappen van de wachttijd. Als mensen na de boosterprik meteen de vaccinatielocatie kunnen verlaten, en niet een kwartier op een stoel hoeven te zitten, zou dat misschien kunnen helpen om het tempo van de vaccinatiecampagne te verhogen.

Volgens het Lareb zijn er 13 meldingen van heftige allergische reacties op elke miljoen coronaprikken.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties en de Europese vaccinwaakhond, het EMA, adviseren ook om gevaccineerden 15 minuten lang goed in de gaten te houden. Als mensen allergisch reageren op het vaccin, is de kans daarop het grootst in het eerste kwartier. Mensen die in het verleden al heftige reacties op een prik hebben gehad, moeten minstens een half uur in de gaten worden gehouden.