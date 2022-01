Laatste volwassenen, uit 2003, kunnen boosterafspraak maken

Mensen die in 2003 zijn geboren, en vorig jaar dus 18 zijn geworden, kunnen nu een afspraak voor een boosterprik maken. Daarmee zijn alle volwassenen op grond van hun geboortejaar aan de beurt geweest.

Dat heeft vertrekkend zorgminister Hugo de Jonge dinsdag gemeld. In december had hij gezegd dat alle volwassenen uiterlijk op 7 januari een boosterafspraak zouden kunnen maken.

De 18-jarigen met medische risico’s konden eerder al een boosterprik krijgen, omdat zij bij besmetting een groter gevaar lopen.

Ongeveer 11,9 miljoen volwassenen in Nederland zijn volledig gevaccineerd na de eerste en tweede prikken. Volgens de meest recente cijfers, van eind vorige week, zijn tot nu toe ruim 3,7 miljoen boosterprikken gezet. Dat betekent dat ruim 8 miljoen mensen nog een boosterprik kunnen krijgen, als ze dat willen. Het is de bedoeling alle 18-plussers die gevaccineerd kunnen worden, voor 1 februari geboosterd te hebben. Om dat te halen is het priktempo de afgelopen weken snel opgevoerd.

Mensen kunnen nog geen boosterprik krijgen wanneer ze in de laatste drie maanden corona hebben gehad. Dat gaat om ongeveer 1,1 miljoen mensen. Enkele honderdduizenden mensen die in de laatste drie maanden een coronavaccinatie hebben gekregen, moeten ook nog even wachten op hun boosterprik.